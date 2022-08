Katharina Gratzke steht in weißer Hose und blauem Shirt an ihrem Behandlungstisch. Vor ihr sitzt in einer weinroten Kiste Zwergkaninchen Muckel. Vor ein paar Tagen musste Katharina Gratzke ihm ein Hinterbein amputieren. "Das war kompliziert gebrochen, da kann man bei Zwergkaninchen kaum etwas anderes machen", sagt die Tierärztin. Inzwischen geht es Muckel schon etwas besser, die Wunde verheilt gut, Katharina Gratzke ist zufrieden. Noch eine Spritze, dann darf seine Besitzerin das Zwergkaninchen wieder mit nach Hause nehmen.

Es folgen im Behandlungszimmer: Kater Max, der Schmerzen an der Pfote hat und von Katharina Gratzke mit zwei Spritzen versorgt wird, und danach Tibet-Terrier-Mischling Leila, die von ihrer Besitzerin zur jährlichen Vorsorgeuntersuchung inklusive Ultraschall gebracht wird. Alltag an einem Donnerstagvormittag in der Praxis von Katharina Gratzke in Gommern. "Das macht den Beruf so reizvoll", sagt sie. "Jeder Tag ist anders, man trifft jeden Tag auf neue Tiere und Menschen und muss andere Probleme lösen."

Traumberuf mit Schattenseiten

Doch der vermeintliche Traumberuf hat Schattenseiten, von denen auch Katharina Gratzke zu berichten weiß. Die 44-Jährige ist eine von insgesamt rund 330 niedergelassenen Tierärztinnen und Tierärzten in Sachsen-Anhalt. Seit 20 Jahren arbeitet sie als Tierärztin, seit 2015 selbstständig und gemeinsam mit einer Kollegin als Inhaberin einer Tierarztpraxis in Gommern.

Katharina Gratzke betreibt seit 2015 mit einer Kollegin eine Tierarztpraxis in Gommern. Bildrechte: MDR/Lucas Riemer "Es ist in der Zeit ein anderes Arbeiten geworden", sagt Gratzke. "Die Tendenz, die Tiere medizinisch behandeln zu lassen, ist in den letzten 20 Jahren deutlich gestiegen. Es werden sehr viele spezielle Operationen durchgeführt, Tiere werden zu anderen Ärzten überwiesen, das war früher überhaupt nicht der Fall. Menschen kommen heute viel öfter mit ihren Tieren zum Tierarzt und sind auch bereit, deutlich größere Summen für Behandlungen zu investieren."

Zahl der Haustiere steigt

Zudem kommen immer mehr Menschen auf den Hund, die Katze oder das Meerschweinchen. Während Statistiker deutschlandweit im Jahr 2007 rund 23,2 Millionen Haustiere zählten, waren es 2021 zirka 34,7 Millionen. Offizielle Zahlen zum gesamten Haustierbestand in Sachsen-Anhalt gibt es zwar nicht, doch ein Blick ins Hunderegister des Landesverwaltungsamtes verrät, dass auch hierzulande die Tendenz stark zunehmend sein dürfte. So waren 2013 etwa 55.000 Hunde in Sachsen-Anhalt registriert. Im Januar 2022 waren es rund 158.000 und damit fast dreimal so viele wie neun Jahre zuvor.

Für Tierärztinnen wie Katharina Gratzke aus Gommern bedeutet das: immer mehr Arbeit, bis an die Belastungsgrenze und teilweise darüber hinaus. Denn obwohl es immer mehr Haustiere und immer mehr Behandlungen gibt, sinkt nach Angaben der Landestierärztekammer die Zahl der niedergelassenen Tierärzte in Sachsen-Anhalt – von 388 im Jahr 2001 auf 334 im Jahr 2021.

Zeitweise ein Tierarzt für den kompletten Landkreis

Zwar stieg die Zahl der in Praxen angestellten Tierärzte im selben Zeitraum spürbar, von 55 auf 196. Doch Überstunden, Nacht- und Wochenenddienste bleiben meist an den niedergelassenen Tierärztinnen und Tierärzten hängen. "Für Angestellte gelten Arbeitszeitgesetze, für Selbstständige nicht", sagt Katharina Gratzke. "60-Stunden-Wochen sind für uns deshalb keine Seltenheit."

Weil sich immer mehr Menschen Haustiere anschaffen, sind die Wartezimmer in den Tierarztpraxen voll. Bildrechte: MDR/Lucas Riemer Mit sieben Kolleginnen und Kollegen teilt sie sich die Wochenenddienste für den kompletten Landkreis Jerichower Land. Etwa alle acht Wochen ist sie neben dem normalen Praxisbetrieb von Freitagabend bis Montagmorgen alleine für alle Haustiere im Landkreis zuständig, dazu kommen regelmäßige Bereitschaftsdienste während der Nacht. Jederzeit kann dann das Handy neben dem Bett klingeln, weil irgendwo zwischen Gommern und Genthin ein Kaiserschnitt bei einer Hündin ansteht oder eine gebrochene Katzenpfote eingegipst werden muss.

Viele Veterinäre leiden unter psychischen Problemen