Ein Abschiebe-Häftling aus Sachsen ist geflüchtet. Wie die Landesdirektion Sachsen mitteilte, war der 37-Jährige irakischer Abstammung in Halle an der Saale am Donnerstag bei einer Anhörung zur Passbeschaffung. Die Anhörung habe eine irakische Delegation im Gebäude des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt vorgenommen. Zuvor habe die Bereitschaftspolizei Sachsen den Häftling an die Polizeikollegen der Bereitschaftspolizei Sachsen-Anhalt übergeben.

Bildrechte: picture alliance / dpa | Oliver Berg