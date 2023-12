Ermittlungen in Leipzig

Weitaus mehr Angaben kann der Leipziger Anwalt Jannis Witte machen. Witte arbeitet für die Kanzlei Dr. Fingerle Rechtsanwälte, die nach eigenen Angaben mehrere Mandantinnen vertritt, die Strafanzeigen gestellt haben, die den Komplex des so genannten "Freundschaftsleasings" betreffen. Der Kanzlei wurde noch keine Einsicht in die Akten gewährt, aber nach Einschätzung des Rechtsanwalts würden etliche Umstände darauf hindeuten, dass gegen "Alexander Szymanowski" und die Taste & Prosper GmbH & Co. KG, deren Geschäftsführer "Szymanowski" ist, und die Leasingverträge anbot, ermittelt wird.

Das Konzept beschreibt die Kanzlei in einer Pressemitteilung folgendermaßen: Die Nutzer des "Freundschaftsleasings" sollten mindestens zwei Darlehensverträge für den Kauf von hochwertigen Fahrzeugen abschließen. Gleichzeitig sollten sie mit der Taste & Prosper GmbH & Co. KG bzw. mit "Szymanowski" eine als Leasingvertrag überschriebene Übernahmeverpflichtung vereinbaren. Darin würde die Taste & Prosper GmbH & Co. KG erklären, die Forderungen der Banken aus dem Darlehen vollständig zu übernehmen. Zugleich sollten die KfZ-Steuer und sämtliche weitere Kosten übernommen werden, wie die Taste & Prosper GmbH & Co. KG in den Schreiben erklärt habe.

Im Gegenzug sollten die Fahrzeuge laut Kanzlei mit Werbung beklebt werden. Zudem sollten die Kunden des "Freundschaftsleasings" eines der Fahrzeuge an Mitarbeiter der Taste & Prosper GmbH & Co. KG oder auch der "T&P Leasing GmbH" zur Nutzung überlassen. Ihnen sei erklärt worden, dass aufgrund der steuerlichen Vorteile und der Werbewirkung sämtliche Kosten für die Fahrzeuge von der Taste & Prosper GmbH & Co. KG übernommen werden können.

Die Kanzlei habe von den Ermittlungsbehörden die Auskunft erhalten, dass dort etwa 115 mutmaßlich Betroffene bekannt seien. Nach bisher unbestätigten MDR-Informationen sollen sie in allen Schichten der Gesellschaft zu finden sein. Sowohl Mitarbeiter eines großen Automobilherstellers als auch Personen aus dem Polizei- und Justizwesen sollen dazu gehören.

Tatsächlich sollen die "Leasingnehmer" auch zunächst Rückerstattungen auf die an die Banken zu zahlenden "Leasingraten" erhalten haben, wie Witte dem MDR auf Nachfrage erklärt. "Dies suggerierte eine Funktionsfähigkeit des Systems, weswegen die Betroffenen es an ihre Freunde, ihre Bekannten und ihre Familie weiterempfehlen konnten", erklärt der Anwalt weiter. Nach Informationen des MDR hat sich "Alexander Szymanowski" bisher in den angesehensten Kreisen der Leipziger Stadtgesellschaft bewegt. Auf Fotos im Internet ist er beispielsweise auf dem roten Teppich des diesjährigen Opernballs zu sehen.

Hinweise auf Schneeballsystem

Allerdings habe es nach den der Kanzlei zugetragenen Informationen keinerlei steuerliche Effekte oder Einnahmen aus Marketing und Werbung gegeben. Die Kanzlei geht daher von einem völlig anderen Geschäftsmodell aus: Aus den ihr vorliegenden Informationen, ergebe sich, dass die Fahrzeuge oftmals billig eingekauft wurden. Die eigentlichen Darlehensverträge, die den Betroffenen als Leasingverträge dargestellt wurden und mehrere Jahre Laufzeit haben, wurden aber "bis zur Bonitätsgrenze" ausgereizt. Die Fahrzeuge wurden oftmals also nicht zu einem normalen Kaufpreis (d.h. Einkaufspreis zzgl. üblicher Handelsspanne) finanziert, sondern zu dem höchstmöglichen Darlehensbetrag, den die Banken bereit waren zu finanzieren, unabhängig von dem Wert des Fahrzeugs. In einem Fall soll beispielsweise ein Fahrzeug zu knapp 23.000 Euro angekauft, aber zu 62.000 Euro finanziert worden sein, vermittelt von einem weiteren Unternehmen aus dem Konstrukt. Woraus sich laut Witte ein "Gewinn" von rund 39.000 Euro ergebe, der letztlich "Szymanowski" bzw. der Taste & Prosper GmbH & Co. KG zugute gekommen sei.