Mehr als die Hälfte aller Sachsen und Thüringer sind Bewegungsmuffel. Das geht aus einer Erhebung der Krankenkasse AOK in beiden Bundesländern hervor. Demnach gaben 58 Prozent der Befragten an, dass sie sich zu wenig bewegen. Mit 47 Prozent habe fast jeder zweite Umfrageteilnehmer sogar schon an gesundheitlichen Problemen gelitten, die auf zu langes Sitzen und Bewegungsmangel zurückführen sind.