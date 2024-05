In der Crimmitschauer Tuchfabrik ist nun eine neue Ausstellung dauerhaft zugänglich.

Eine Zeitreise durch die Mode der DDR seit den 50er-Jahren ist neben den historischen Spinn- und Webmaschinen das neue Herzstück der Schau.

Das Museum berücksichtigt auch die enge Verbindung von der Textilproduktion mit der Stadtgeschichte.

Bisher war die Tuchfabrik nur bei Führungen zu besichtigen. Nach jahrelanger Vorbereitung und Quellenarbeit gibt es nun die Möglichkeit zu einem Museumsrundgang, der die Geschichte des Hauses und der Textilproduktion in einen größeren Kontext bettet. Seit 200 Jahren gilt Crimmitschau als "Tuchstadt". 1885 wurde hier die wichtige Tuchfabrik der Gebrüder Pfau gegründet, bis 1990 war sie in Betrieb.

Crimmitschau war eine sogenannte "Volltuchfabrik", wie es sie nicht häufig gab. "Hier ist wirklich alles gemacht worden", erklärt Museumsleiter Philip Kardel. "Von der Anlieferung der Fasern übers Spinnen und Weben bis zur Ausrüstung der fertigen textilen Fläche. Mit dem Weben war ja sozusagen noch nicht das Ende erreicht, sondern man musste es noch Färben, Waschen, Rauen, Scheren – und was man alles machen kann mit einem fertigen Stück Tuch."

Bildrechte: Carolin Büscher

Tuchfabrik zeigt Textilgeschichte in der DDR

Es beginnt mit Hanf, Kokos und Polyester – der ganzen Bandbreite der textilen Rohstoffe. In der neuen Dauerausstellung der Tuchfabrik Crimmitschau kann man die Fasern zunächst fühlen – und dann erfahren, wie sie verarbeitet wurden. Und wie es den Menschen ging, die hier jahrelang an den Maschinen standen.

Bildrechte: Carolin Büscher

Die großen Spinn- und Webmaschinen wurden um zahlreiche Exponate ergänzt. Etwa durch das neue Herzstück der Ausstellung: Eine Zeitreise durch die Mode der DDR seit den 50er-Jahren.

In Crimmitschau wurden beispielsweise die ersten Versuche gestartet, eine ostdeutsche Jeans-Produktion aufzuziehen. Aber auch Raritäten aus Privatbesitz sind hier zu entdecken: Etwa ein aus Markisenstoff genähter Mantel, oder Pullover, die nach dem Vorbild der Fernsehmoderatorinnen Carmen Nebel und Birgit Schrowange gestrickt wurden.

Bildrechte: Carlo Böttger

Ein echter Glücksfall für die Tuchfabrik und nun auch die Besucherinnen: Der letzte Produktionstag 1990 wurde gefilmt. So lassen sich nun alle Produktionsschritte des Standortes heute noch historisch genau nachvollziehen.

Eine Stadt der Textilien

Die Ausstellung zeigt mit dem Textilarbeiterinnenstreik von Crimmitschau auch einen weiteren wichtigen Aspekt der Geschichte des Hauses. 1904 streikten die Arbeiterinnen für bessere Arbeitsbedingungen. Die Ausstellung bebildert das Ereignis zugänglich mit einer Graphic Novel.

Bildrechte: Carlo Böttger

Es wird deutlich: Die Stadtgeschichte ist in Crimmitschau eng mit der Geschichte der Textilindustrie verwoben. Dieser Zusammenhang ist dem Museum besonders bewusst – und wichtig, sagt Philip Kardel. "Wir präsentieren nicht nur die textile Geschichte der Stadt und der Region, sondern dezidiert auch die Stadtgeschichte. Es gibt kein stadtgeschichtliches Museum in Crimmitschau und letztendlich ist Textilgeschichte auch immer gleich Stadtgeschichte hier."

Bildrechte: Carlo Böttger

Langer Weg bis zum fertigen Museum

Der Rundgang der Tuchfabrik schafft es, den Bogen über Arbeitsbedingungen und DDR-Geschichte bis in die verbliebene Textilproduktion in der Region heute zu spannen. Genug Material und Geschichtswert gab es die ganze Zeit. Bereits vor zehn Jahren standen die Pläne, eine Dauerausstellung einzurichten. Und doch hat es sich gezogen.

Neben Pandemie- und Finanzierungsumständen sieht der Oberbürgermeister von Crimmitschau, André Raphael, auch in der Biographie der Einwohnerinnen und Einwohner einen Grund – denn die Tuchfabrik ist auch schmerzhafte Erinnerung. "Viele Menschen in Crimmitschau haben ihre eigene Lebenssituation mit dem Niedergang der Textilindustrie in Crimmitschau erlebt."

Bildrechte: Carlo Böttger

Ein Meilenstein für die Tuchfabrik dann 2020: Sie nimmt an der BOOM-Landesausstellung in Zwickau teil, anlässlich 500 Jahren Industriekultur in Sachsen. Die Ausstellung gab so etwas wie die Initialzündung – neben reichlich Zuspruch kam es in dem Zuge auch erst dazu, dass weitere Fabrikräume zugänglich gemacht wurden.

Gut Ding wollte also Weile haben in Crimmitschau – nun erstrahlt in dem beeindruckenden Fabrikgebäude mit den hohen Fenstern ein gut kuratierter Rundgang. Crimmitschau ist nicht nur um ein Kultur-Angebot reicher: Hier geht es vor allem auch um die Stadtgeschichte. Und um die der vielen Bürgerinnen und Bürger, die mit der Volltuchfabrik im wahrsten Sinne des Wortes – verwoben sind.