Insbesondere die zunehmende Sitzdauer der Bundesbürger gibt Anlass zur Sorge. Die Studie, die am Montag in Berlin vorgestellt wurde, zeigt, dass die Deutschen immer mehr Zeit im Sitzen verbringen - sei es im Auto, bei der Arbeit oder vor Bildschirmen. Dieser Trend wird von Fachleuten als Alarmsignal gesehen. Langes Sitzen kann das Risiko für Herzerkrankungen, Krebs und Typ-2-Diabetes erhöhen, warnt die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die aktuellen Daten zeigen, dass die Bundesbürger an Werktagen durchschnittlich 9,2 Stunden sitzen, ein Anstieg von 1,7 Stunden seit 2015. Besonders die 18- bis 29-Jährigen sind betroffen, die mehr als 10 Stunden täglich sitzen.