Wir werden deshalb in der kommenden Woche mit der SPD Sachsen darüber sprechen, ob eine Zusammenarbeit in einer Minderheitsregierung möglich ist.

Die CDU-Landtagsfraktion und der Landesvorstand wollen demnach nach am Donnerstag erneut zu einer Sitzung zusammenkommen, hieß es in der Mitteilung der Partei. Die SPD Sachsen erklärte, sie nehme das Gesprächsangebot der CDU über die Bildung einer Minderheitsregierung in Sachsen an. "Das gebietet die Verantwortung für unser Land und seine Menschen", sagten die beiden Vorsitzenden der Landes-SPD, Kathrin Michel und Henning Homann.