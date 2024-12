Der neue Zubringer zur Ortsumgehung Göltzschtal in Falkenstein im Vogtland ist fertig. Und das sogar neun Monate eher als geplant. Eigentlich war die Fertigstellung erst für September 2025 angedacht. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mitteilte, lag die schnellere Fertigstellung an einem optimierten Bauablauf. Dabei wurden auch Fahrbahn und Gehwege der S298 erneuert sowie Wasser- und Abwasserleitungen und Kabelanlagen neu verlegt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 6,9 Millionen Euro.

"Die Verkehrsfreigabe ist natürlich schon ein Ereignis, das vielen von uns schon lange am Herzen lag und eben auch noch viel, viel früher fertig geworden ist, als das ursprünglich geplant war", freut sich Marco Siegemund, Bürgermeister von Falkenstein (CDU). "Gerade für uns in Falkenstein ist es damit eigentlich endlich vollbracht, was vor vielen Jahren mal geplant worden ist." Gerade in Bezug auf den Nikolaustag sei das natürlich ein besonders schönes Geschenk.