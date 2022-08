"Energiekosten, Gaskosten, Baukosten. Gastronomiekosten, also alles, was man an Lebensmitteln kaufen muss. Täglich andere Preise. Ersatzteile nicht lieferbar. Das macht schon Angst. Angst vor der Zukunft auf jeden Fall", erklärte Lutz Müller, Geschäftsführer des Freizeitparks Plohn auf einem Treffen mit der sächsischen Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) im Freizeitpark "Sonnenland". Dorthin hatte die Branche geladen, um für Unterstützung zu werben.