Riesenrutsche und Wasser-Jet: die Mutproben des Sonnenlandparks

Doch ich bleibe nicht lange, denn ich habe ein Ziel. Ich will unbedingt den "Nautic-Jet" ausprobieren, denn er war früher, als ich das letzte Mal im Sonnenlandpark war, mein Highlight. Nach kurzer Anstehzeit ist es so weit. Die Sicherheitstür schließt sich hinter mir, ich lege noch den Sicherheitsgurt an und werde nach oben gezogen. Als ich ganz oben bin, überdenke ich meine Entscheidung für eine Sekunde, aber das bringt eh nichts mehr, denn auf einmal düse ich in die Tiefe, hebe wieder ab und lande mit einem lauten Platsch im Wasser. Ich bin happy.

Glücklich steige ich aus und mache mich auf den Weg zu meinem nächsten Ziel. Dem höchsten Rutschenturm Deutschlands, wie es auf deren Webseite steht. Die kleinsten Rutschen starten ab einer Höhe von fünf Metern, für die besonders Mutigen geht es hinauf bis auf 25 Meter. Ich traue mich 20 Meter hinauf, dann wird es mir doch etwas mulmig zumute. Auch die tolle Aussicht kann mich nicht wirklich davon ablenken. Was solls. Ich habe den Weg bis hier hoch geschafft, da werde ich jetzt nicht umkehren. Noch einmal tief Luft holen und dann geht es los. Als ich nach los sause denke ich mir, so muss wohl fliegen sein. Viel zu schnell bin ich unten angekommen, doch das war es auf jeden Fall Wert.

Am Rand des Sonnenlandparks steht das Riesenrad, welches man schon von der Autobahn sehen kann. Ich habe Glück und schlüpfe direkt in eine leere Gondel. Es ist die perfekte Gelegenheit zu entspannen, die Landschaft und die frische Luft zu genießen.

Nachdem die Fahrt vorbei ist, begebe ich mich aus dem Riesenrad heraus und suche den nächsten Imbiss auf. Es gibt Currywurst mit Fritten. Ich suche mir einen Platz am See und genieße mein Essen bei toller Aussicht und strahlendem Sonnenschein.

Egal ob mit der Familie oder mit Freunden, bei Sonne oder Regen, wenn man den Adrenalinkitzel sucht oder einfach nur entspannen will: Der Sonnenlandpark in Lichtenau bietet all dies. Für Familien ist der Park auch perfekt geeignet. Es gibt viele Sitzmöglichkeiten, man kann sich am Eingang Bollerwagen für das Gepäck ausleihen und an jedem Imbissstand gibt es die Möglichkeit, Babynahrung aufwärmen zu lassen. Ich kann den Park nur jedem empfehlen und hoffe, es dauert nicht wieder 13 Jahre, bis ich das nächste Mal den Sonnenlandpark besuchen werde.