Die Eisenbahner-Wohnungsbau-Genossenschaft (EWG) hat am Mittwoch ein großes Umbauprojekt im Dresdner Stadtteil Gorbitz abgeschlossen. An der sogenannten Höhenpromenade zwischen Merian- und Amalie-Dietrich-Platz sind in alten Plattenbauten 377 Wohnungen für Senioren entstanden. Auch die Außenbereiche wurden in Zusammenarbeit mit der Stadt neu gestaltet. So gibt es unter anderem eine kleine Fitnessoase mit Geräten zur sportlichen Betätigung.