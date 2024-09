Museen, Theater und Kulturhäuser stellen in den Schulferien immer wieder großartige Angebote auf die Beine, um Schüler*innen sinnvoll zu beschäftigen und ihnen Wissen zu vermitteln. Stellvertretend sei hier die Manufaktur der Träume in Annaberg-Buchholz genannt, die in den bevorstehenden Herbstferien Programme für zwei Altersgruppen anbietet: Jüngere Ferienkinder gehen auf die Suche nach einem Kobold, der sich im Museum versteckt hat. Die Größeren lernen in einer Kreativführung "Geschichten aus dem Erzgebirge" kennen.

Wenn Sie das Wochenende nutzen möchten, um die Kinder für eine Führung oder einen tollen Workshop in den Herbstferien anzumelden, dann finden Sie bei uns Empfehlungen für die Ferien in Ihrer Region. Oder fahren Sie am Wochenende einfach schon mal mit der Familie nach Annaberg-Buchholz. Die Manufaktur der Träume hat eine große, moderne Ausstellung zum Kunsthandwerk im Erzgebirge – und ist jetzt nicht so voll wie in der Vorweihnachtszeit.