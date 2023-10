Die Wiedervereinigung und der Tag der Deutschen Einheit erzählen viele Geschichten – aus der Vergangenheit, aber auch bis in die Gegenwart hinein. Denn die vier Ost-Bundesländer, die am 3. Oktober 1990 der BRD beitraten, unterscheiden sich in einigen Punkten wesentlich von den westdeutschen Ländern. Auch darüber wird heute wohl wieder viel diskutiert werden. Unter anderem in Hamburg, wo unter dem Motto "Horizonte öffnen" die offiziellen Feierlichkeiten stattfinden.