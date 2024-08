Häußler kommt aus Baden-Württemberg und gehört zu den ersten, die am neuen Zentrum für die Transformation der Chemie forschen (CTC). Die bundesweit einmalige Einrichtung soll der Chemie den Weg zu mehr Nachhaltigkeit weisen, zu Rohstoffen aus nachwachsenden Materialien, zu mehr Recycling. Die ersten 29 Leute sind nun da. Und es sollten sehr viel mehr werden, sagt CTC-Verwaltungsleiter Ralf Lonitz. Ziel sei es, bis zum Jahr 2038 auf 1.000 Mitarbeiter auszubauen - siebenhundert Mitarbeiter am Hauptstandort in Delitzsch und 300 Mitarbeiter am Standort in Merseburg: "Und dafür stehen mehr als eine Milliarde Euro zur Verfügung in Summe."