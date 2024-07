Köthen und Leuna als vorübergehende Standorte

Das Labor an der Fachhochschule Köthen ist nur vorübergehender Forschungsstandort. In Leuna steht eine weitere Übergangslösung. In den Leunawerken sind die Wissenschaftler in angemieteten Räumen dabei, das Zentrum inhaltlich aufzubauen. Es sind bislang nur einige Hände voll Wissenschaftler, die die Konzepte planen.

Im neuen Forschungszentrum soll Chemie international neu gedacht werden. Deswegen lautet der eigentliche Name "Center for the Transformation of Chemistry". Die Algen von Chemiker Manuel Häußler sind ein gutes Beispiel dafür, hier werden nachwachsende Ressourcen – Algen und Hefe – kombiniert, wie Häußler erklärt.

Algen produzieren Öl: Wie das funktioniert Bislang werden Kunststoffe aus Erdöl produziert. Nur ein Drittel der Kunststoffe werden wieder recycelt, der Rest landet in der Müllverbrennung. Chemiker Häußler will das durchbrechen. Algen und Hefe ernähren sich gegenseitig, die Alge scheidet ein erdölgleiches Produkt aus, man muss sie nur noch "melken". Später lassen sich den Angaben zufolge die Bausteine des Kunststoffs chemisch wieder auseinanderbauen und neu verarbeiten, es entsteht also ein Kreislauf.

Passende Grundstücke müssen gefunden werden

Während die Algen im Übergangslabor in Köthen weiter Öl produzieren, gibt es für den Verwaltungschef Ralf Lonitz im Büro in Leuna viel zu tun. Aktuell steht er vor der Herausforderung, passende Grundstücke für das Chemieforschungszentrum in Merseburg und Delitzsch zu finden und die rechtlichen Fragen dazu zu klären. Das alles kostet Zeit, aber die beiden Städte unterstützen. Erklärtes Ziel ist es, bis zum Jahr 2038 1.000 Mitarbeiter aufzubauen, 700 Mitarbeiter am Standort in Delitzsch und 300 in Merseburg.