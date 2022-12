Für den Leiter Forschung und Entwicklung, Lars Rößger, ist es wichtig, dass die Prüfung vielen Menschen offensteht. Deswegen können Fahrschüler die Prüfung nicht nur in Deutsch, sondern auch in zwölf weiteren Sprachen ablegen. An weiterer Barrierefreiheit wird gearbeitet, auch wenn das nicht immer klappt: "Da gab es tatsächlich auch ein Forschungsprojekt und da ist relativ deutlich aufgearbeitet worden, dass der Einsatz von leichter Sprache sich für die theoretische Fahrprüfung eigentlich nicht anbietet, weil man auf der anderen Seite auch versuchen muss, gesetzessicher zu formulieren oder normsicher. Auch letztendlich, um präzise zu sein: Was ist richtig, was ist eine falsche Antwort? Dass das so ein Stück weit auch mit der Umsetzung in die leichte Sprache im Konflikt steht." Insofern bleibt die Prüfung in leichter Sprache vorerst Zukunftsmusik.