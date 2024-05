Für das Buch "Sorbische Filmlandschaften" wurde vier Jahre lang recherchiert, um 150 sorbische Filmproduktionen vorzustellen.

In vielen der Filme wurden sorbische Stereotype bedient.

Bei Filmen in der DDR war die sorbische Version häufig kritischer, da nur die deutsche Version inhaltlich kontrolliert wurde.

Das neue Buch "Sorbische Filmlandschaften" setzt sich auf 419 Seiten mit der Geschichte des sorbischen Films auseinander. Herausgegeben haben es die Filmemacherin und Autorin Grit Lemke und der Medienwissenschaftler Andy Räder.

Die große Zeit des sorbischen Films bricht gerade an. Grit Lemke, Filmemacherin und Mitherausgeberin des Buches

Der Buchtitel "Sorbische Filmlandschaften" ist passend gewählt, denn die Landschaft spielt in den Filmen, die in dem Buch versammelt und analysiert worden sind, immer wieder eine zentrale Rolle.

Der Spreewald ist natürlich dabei, aber auch die sich über Jahrzehnte vollziehende Zerstörung des Lebensraumes der Sorben durch den Braunkohleabbau spielt eine Rolle.

Asta Nielsen im Spreewald

Die Herausgeber haben in den vergangenen vier Jahren recherchiert, in Archiven gegraben und letztlich 150 Produktionen zusammengetragen. Diese sind zwischen 1907 und 1991 entstanden.

Darunter befinden sich klassische Kulturfilme und ethnografische Dokumentationen, die auf das Leben der Sorben blicken: Ostereierbemalen, Maibaumsetzen, Trachten – Sujets, die sich bis heute erhalten haben. Aber auch "Der fremde Vogel" von 1911 mit Stummfilmdiva Asta Nielsen ist darunter, der im Spreewald spielt. Bildrechte: DEFA-Stiftung

Sorbische Stereotype

Gemeinsam ist den meisten dieser frühen Filme, dass in ihnen Stereotype bedient werden. Lemke spricht hier von einem kolonialen Blick auf die Sorben und sagt, "dass zum Beispiel die Mitglieder der Minderheit als rückständig gezeigt werden, immer verwurzelt in der Vergangenheit. Sie werden immer rückwärtsgewandt dargestellt. Sie werden immer mit Traditionen in Beziehung gebracht." Bildrechte: IMAGO / Arkivi

Vertreter der sorbischen Minderheit seien bei den Filmen zudem selten in leitenden Positionen zu finden. Sie träten als Statisten auf und ihre Sprache werde nicht verwendet. So gebe es, sagt Lemke, ein paar Merkmale letztendlich rassistischer Darstellung ethnischer Minderheiten. Indem dies im Buch thematisiert wird, wollen die Autoren ein Bewusstsein dafür schaffen, etwa mit Blick auf künftige Produktionen.

Keine Kameras von der Defa

Mit der Gründung der Defa-Produktionsgruppe Sorbischer Film/Serbska filmova skupina 1980 begannen dann aber auch Sorben, Filmgeschichte zu schreiben. Zumeist waren es Autodidakten, wie etwa der Regisseur und Leiter Toni Bruk, die im eigenen Studio in Bautzen zwei bis drei Filme pro Jahr produzierten. Bildrechte: DEFA-Stiftung

Allerdings unter erschwerten Bedingungen. Sie hätten zum Beispiel nicht die Mittel wie die anderen Defa-Studios gehabt, erläutert Lemke. Oft hätten sie keine Kamera bekommen und diese anfordern müssen, das aber nicht etwa bei der Defa, ihrem eigenen Betrieb, sondern in Bratislava, Prag oder Warschau. Daran sehe man auch, welchen Stellenwert sie in der Defa gehabt hätten: "Die waren komplett marginal", sagt Grit Lemke.

Sorbische Filmversionen waren in der DDR viel kritischer

Ein Vorteil sei allerdings gewesen, dass man dem Team in Bautzen nicht so genau auf die Finger geschaut habe. Die Filme wurden beispielsweise immer in zwei Sprachversionen erstellt, wobei ausschließlich die deutsche Fassung offiziell abgenommen wurde. Das bot den Filmemachern Spielräume. Und so sind die sorbischen Texte weitaus kritischer, thematisieren die Umweltzerstörung in der Lausitz und damit einhergehend das allmähliche Verschwinden des sorbischen Lebens dort. Bildrechte: DEFA-Stiftung

Neuer Aufwind für sorbischen Film