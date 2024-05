Eine gut 200 Meter lange Menschenkette steht am Sonnabendvormittag bei strahlendem Sonnenschein an der schmalen Straße vor dem Ortseingang von Hartau. An ihr fahren immer wieder Autos vorbei, wenn zwei sich begegnen, wird es ziemlich eng. Genau das ist der Grund, warum die Einwohnerinnen und Einwohner von Hartau die Nase voll haben, dass seit Jahrzehnten in Sachen Fuß- und Radweg nichts passiert. Auch Ortsbürgermeisterin Carola Zimmer ist mit dabei. "Sie sehen ja selber, was auf der Straße los ist. Stellen Sie sich vor, unsere Kinder würden hier mit dem Fahrrad fahren, dazu noch Fußgänger."