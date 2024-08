Dass es verschiedene Meinungen zum Kanin-Hop-Sport gibt, weiß auch die Kaninchenzüchterin und Organisatorin Viola Wego. Sie hatte des Turniers in der Sächsischen Schweiz organisiert, über das MDR SACHSEN berichtete. Sie ärgert sich über Kritiker, die anonym schreiben oder in sozialen Netzwerken und dass jene, die Kanin-Hop grundsätzlich ablehnen, Untersuchungsergebnisse zu diesem Sport ignorieren würden. Studien würden zeigen, dass das Springen "gut für Kopf und Fitness der Kaninchen" sei. Aber die Bindung zwischen dem Tier und Besitzer sei wichtig. "Das Kaninchen muss sich voll auf seinen Menschen verlassen können."

"Ich sage allen Kritikern: Kommt her, schaut euch live an, wie es den Tieren geht und lasst uns miteinander sprechen. Ein Foto kann auch nicht alles erklären. Aber komischerweise hat noch nie jemand konkret mit mir gesprochen", sagt Viola Wego.

Würden Hobby-Wettbewerbe wie Kanin-Hop verboten, müsste man auch in anderen Bereichen Bereichen konsequent sein, sagt der Tierarzt Dr. Ronald Lindner aus Markkleeberg. Es gebe zuhauf berechtigte Kritikpunkte zum Tierschutz und zur Tierhaltung. "Was machen wir dann mit zoologischen Gärten, mit Pferde- und Hunderennen, Zirkus-Haltung oder den Bärenzwingern in Mitteldeutschland?"

Turniere in Hallen oder klimatisierten Räumen fände auch Kanin-Hop-Verteterin Wego grundsätzlich gut. Ändern würde sie bei ihrem nächsten Wettbewerb nichts Wesentliches. Die Wettkämpfe fänden draußen bis 25 Grad Celsius statt. Ist es heißer, werde abgesagt. Die Organisatorin bitte immer alle Teilnehmer, rechtzeitig zum Turnier zu kommen, damit die Kaninchen genügend Zeit zum Ausruhen nach der Autofahrt und eine Fresspause bekämen. Zudem sollen sie in Ruhe das Gelände erkunden können. "Wir versuchen, den Stress für die Tiere zu minimieren. Sie sitzen grundsätzlich im Schatten und bekommen Auslauf."

Bei aller Kritik an Sportveranstaltungen mit Tieren bewertet er es dennoch positiv, "wenn sich Tierbesitzer unter Berücksichtigung natürlicher und arteigener Verhaltensweisen mit ihren Tieren beschäftigen. Denn Fakt ist: die Mehrzahl der in Käfigen gehaltenen Heimtiere leiden unter Einsamkeit, Isolation und Beschäftigungslosigkeit, weil viele Besitzer außer reinem Management - wie Säuberung und Fütterung - sowie und Kuscheleinheiten dem Aktivitätsbedürfnis ihrer Tiere nicht annähernd gerecht werden."

Kaninchen seien schlaue Tiere, denen man viel beibringen könne, weiß auch Kleintierexpertin Vanessa Lässig. Kaninchen könnten sich an Menschen gewöhnen, vertrügen Autofahrten und machten auch Ortswechsel mit. "Das heißt aber nicht, dass die Tiere das auch cool finden", betont die Tierärztin aus Aue. An Veränderungen müssten die Tiere schrittweise gewöhnt werden, "mit Verständnis, viel Belohnung und vor allem mit Zuarbeit des Kaninchens." Kanin-Hop könne durchaus eine sinnvolle Beschäftigung für Kaninchen sein, "wenn die Rahmenbedingungen passen", sagt sie.

Mehrere Nutzer bemängelten die Nutzung von Leinen und Geschirr. Zusammengefasst kamen diese Hinweise: "Leinen und Geschirr bergen eine immense Gefahr für Kaninchen, da sie sich daran strangulieren können, wenn sie zum Beispiel in Panik wegrennen." "Wegen des Geschirrs können sie sich schwere Verletzungen an Wirbelsäule, Hüfte und Hintergliedmaßen zuziehen, wenn sich die Leine irgendwo verhakt und starken Widerstand leistet."

Mit einer Leine lasse sich ein Kaninchen gut lenken, meint Tierexpertin Vanessa Lässig, andererseits würden Leinen und Geschirr immer auch Verletzungsgefahren bergen. Beim Hindernisspringen könnten die Tiere hängen bleiben oder sich verheddern. Daher müsse die Leine immer locker sein, dürfe sich nicht aufrollen lassen und müsse stets am Geschirr befestigt sein, nicht am Hals. "Wenn unbedingt Kaninchen-Spring-Wettbewerbe stattfinden müssen, dann wäre die bessere Alternative, das ohne Geschirr zu machen."

Freies Springen ohne Geschirr sei selten im Kanin-Hop, weiß Veranstalterin Viola Wego aus Pirna. Denn dafür seien mehr Absperrungen nötig. Wenn, gebe es das bei Hallen-Turnieren. Werde ein Kaninchen fürs Springen oder den Auslauf an der Leine trainiert, müsse das jeder Besitzer "behutsam und langsam zur Gewöhnung" machen. "Ist ein Tier so weit, dass es bei Turnieren mitmacht, merkt es das Geschirr gar nicht mehr", meint Viola Wego. Auf die Führung der Leine achte sie besonders, bei Wettbewerben müssten das auch die Schiedsrichter tun: "Die Leine wird nicht gezogen oder gezerrt. Damit wird locker von vorn geführt. Wenn jemand zieht, greife ich ein."

"Ich kann nur an die Sachkunde jeder Halterin und jedes Halters appellieren. Sie müssen wissen, was ihr Kaninchen möchte und was nicht", betont auch Veterinärmedizinerin Vanessa Lässig. Denn auf dem Arm genommen oder auf dem Rücken gedreht werden, wollen die meisten Kaninchen nicht. "In der Natur werden sie nur hochgenommen, wenn sie jemand fressen möchte. Die Schreckstarre des Kaninchens wird von vielen Besitzern falsch verstanden. Sie sagen, 'ach, der ist ganz ruhig, lässt sich doch streicheln, der findet das bestimmt ganz toll'. Nein, das findet das Kaninchen nicht."