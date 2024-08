Bildrechte: MDR/Adam Beyer

Sächsische Schweiz Kanin-Hop: Nicht nur sportlich, sondern auch niedlich

04. August 2024, 20:56 Uhr

Bei den Olympischen Spielen in Paris messen sich gerade die besten Sportler der Welt. Doch deren Sprungleistung ist lächerlich, zumindest im Vergleich zum Kanin-Hop. Die "Top-Athleten" in diesem Sport schaffen es nämlich, drei Mal so hoch und zehn Mal so weit wie ihre Körpergröße zu springen. Und: Sie sehen dabei auch noch richtig putzig aus. Am Wochenende haben sie in Ulbersdorf in der Sächsischen Schweiz die Besten unter ihnen gekürt.