Wie das sächsische Finanzministerium auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, sind noch mehr als 520.000 Einsprüche von Eigentümern offen , rund 72.000 Einsprüche haben die Finanzämter bereits bearbeitet. Dabei seien eindeutige Fälle vorgezogen worden: "Wenn Steuerpflichtige in ihrer Erklärung bspw. die Größe des Grundstücks oder einer Wohnung oder die Anzahl der Garagen versehentlich falsch angegeben hatten, wurde dem Einspruch in vielen Fällen zeitnah entsprochen und die Bescheide dem Vorbringen der Eigentümer folgend geändert." Mehr als 60 Prozent der bearbeiteten Einsprüche wurde damit stattgegeben.

Beim Sächsischen Finanzgericht in Leipzig liegen nach Ministeriumsangaben noch etwa 20 Klagen gegen die neue Grundsteuer auf dem Tisch. Zwölf Klagen gegen Bescheide wurde demnach als unbegründet abgewiesen. Die jüngsten Entscheidungen vom Dienstag betreffen nach Angaben des Gerichts eigengenutzte und vermietete Eigentumswohnungen. Die Kläger hielten das neue Grundsteuergesetz für verfassungswidrig und wollten individuelle Gegebenheiten der Grundstücke für die Bewertung berücksichtigt wissen. Revision gegen die Urteile hat das Gericht zugelassen.

Viele Eigenheimbesitzer hoffen nun auch in Sachsen auf einer Musterklage des Eigentümerverbands "Haus und Grund". Es geht dabei um vier vermietete Eigentumswohnungen in einem Sanierungsgebiet in Chemnitz. Mit einer verfassungsrechtlichen Klärung rechnet der Verband erst im kommenden Jahr, teilte der Verband auf Anfrage mit.