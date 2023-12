Auch Thüringens Finanzministerin Heike Taubert (SPD) geht davon aus, dass die neue Grundsteuer 2025 erhoben werden kann. Es sei unwahrscheinlich, dass das Bundesverfassungsgericht das gesamte Gesetz stoppe. "Wenn, dann gibt es möglicherweise Hinweise, wie man das in Zukunft verändert. Also so sind unsere Erfahrungen mit solchen schwerwiegenden Reformen. Und insofern: Das Bundesgesetz wird so bleiben. Was natürlich sein kann, dass es so kleine Änderungen gibt."