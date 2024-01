Rund ein Jahr nach Ablauf der Abgabefrist in den meisten Bundesländern fehlen in Deutschland noch mehr als eine Million Grundsteuererklärungen. Das ergab eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa bei den Finanzressorts der Länder. In Mitteldeutschland fehlen demnach rund 200.000 Grundsteuererklärungen – in Thüringen sind es etwa 100.000, in Sachsen und Sachsen-Anhalt waren es jeweils rund 50.000.