Haus- und Grundstückseigentümer, aber auch Mieter in Leipzig, dürfen hoffen. Laut Leipziger Volkszeitung will der neue Stadtrat den Grundsteuer-Hebesatz um mindestens ein Drittel senken. Dieser liegt derzeit noch bei 635 Prozent. Anlass für die Neuberechnung ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das eine Reform der Grundsteuer bis Ende 2025 erfordert. In Summe sollen Kommunen durch die Neuberechnung aber nicht mehr Grundsteuern einnehmen als zuvor. In Sachsen lag das Aufkommen zuletzt bei rund 530 Millionen Euro.