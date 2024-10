Die sächsische Landesregierung will die Entwicklung ländlicher Regionen mit weiteren vier Millionen Euro fördern. Mit dem Geld sollen Projekte unterstützt werden, deren Umfang 20.000 Euro nicht übersteigt, teilte das Ministerium für Regionalentwicklung am Montag mit.

Sachsens Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt (CDU) sagte, die Budgets und schlanken Verfahren sorgten dafür, dass kleinere Projekte schnell und unkompliziert umgesetzt werden könnten. Als erfolgreiche Beispiele nannte Schmidt die Schutzhütte auf dem Bolzplatz in Doberschütz, eine neue Küche für die Grundschule in Eibau und den Bienenlehrpfad in Rathmannsdorf in der Sächsischen Schweiz.