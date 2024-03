"Zukunftswege Ost" Stiftungen und Unternehmen wollen zivilgesellschaftliches Engagement im Osten fördern

Hauptinhalt

13. März 2024, 05:00 Uhr

Die neue Initiative "Zukunftswege Ost" will das zivilgesellschaftliche Engagement in Ostdeutschland fördern. Namhafte Unternehmen und Stiftungen aus ganz Deutschland richten dazu einen Gemeinschaftsfonds ein, aus dem Projekte und Maßnahmen zur Strukturförderung in ländlichen Regionen Ostdeutschlands gefördert werden sollen. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, gab am Dienstag den Startschuss.