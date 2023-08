Die geplanten Kürzungen werden den ländlichen Raum hart treffen, befürchtet Frank Baumgarten. Er ist Vorsitzender der Stiftung Landleben. Die Stiftung, gegründet von vier Gemeinden im Unstrut-Hainich-Kreis, hat die Gesundheitskioske gebaut. Dafür bekam sie eine Förderung von 367.000 Euro. Doch das ist nicht das einzige, was hier unter anderem mit dem Geld aus der GAK geschaffen wurde.

Frank Baumgarten ist Vorsitzender der Stiftung Landleben. "Wir haben hier im Jahre 2012 begonnen altersgerechtes Wohnen im ländlichen Raum umzusetzen", sagt Baumgarten. Dafür seien zehn kleine Häuschen mit barrierefreiem Zugang errichtet worden – und die Nachfrage sei hoch. Denn es ist eine Alternative für alte Menschen, die nicht mehr in ihren Häusern leben können, aber auch nicht ihren Heimatort verlassen wollen, um in der nächst größeren Stadt in einem Altersheim ihren Lebensabend zu verbringen. Gleichzeitig soll für junge Menschen ein Angebot geschaffen werden.

"Genau das ist das Ziel, dass wir sagen, die alten Häuser sollen möglichst jungen Familien dienen, die hierher ziehen wollen, weil wir eine gute Struktur hier haben, mit Schule, mit Arztpraxis", so Baumgarten. Für dieses Projekt gab es insgesamt 275.000 Euro Förderung. Mit den Bungalows, den Gesundheitskiosken und etlichen anderen Projekten will die Stiftung Landleben die Gemeinden attraktiv halten – für alt wie jung.

Da macht Förderung nach Ansicht des Wirtschaftswissenschaftlers durchaus Sinn: "Das muss also in eine bestimmte Strategie hineinpassen und es muss nachhaltig sein", sagt Gropp vom Leibniz-Institut. Außerdem müsse es zu den Erwartungen der Bevölkerungsentwicklung passen. "Also was erwarten wir, wie viele Leute hier noch wohnen werden in zehn Jahren, das ist gerade in Ostdeutschland ja ein Riesenthema." Wenn das passe, dann könnten solchen Investitionen in die Infrastruktur sinnvoll sein.