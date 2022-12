Sächsischer Landtag Abgeordnete beschließen neues Krankenhausgesetz

In Zeiten von knappen Kassen, alternder Gesellschaft und Fachkräftemangel will die Kenia-Koalition die Krankenhauslandschaft in Sachsen erhalten. Allerdings soll nicht mehr überall jede Leistung angeboten werden müssen. Das neue Gesetz will auch die Beteiligung an der Krankenhausplanung, die Zusammenarbeit zwischen medizinischen Einrichtungen und die Digitalisierung in den Kliniken stärken.