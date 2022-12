Unterdessen arbeitet die Stadt Reichenbach weiter mit Hochdruck daran, die Klinik in ein ambulantes Gesundheitszentrum umzuwandeln. "Es gibt Ideen der Ärzteschaft, eine Umstrukturierung des Hauses vorzunehmen, eine Verkleinerung und mehr ambulante Strukturen zu schaffen, mit stationärem Anhang sozusagen", sagt Oberbürgermeister Raphael Kürzinger. Ziel sei, die medizinische Angebote und die Notfallversorgung am Standort aufrechtzuerhalten. Es gebe bereits Partner, die das Projekt unterstützen wollen, so Kürzinger.