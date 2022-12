Der Kreistag in Görlitz hat am Mittwoch beschlossen, die Aufgaben der Kliniken im Landkreis schrittweise neu zu verteilen. Die Reformpläne der Kreisverwaltung sehen unter anderem vor, im Krankenhaus Weißwasser die Zahl der Fachabteilungen zu verringern. Auch die Kreißsäle in Weißwasser und Ebersbach könnten geschlossen werden. Kinder müssten dann in den Krankenhäusern Hoyerswerda, Görlitz oder Zittau zur Welt gebracht werden. Die Klinik in Ebersbach soll laut den Plänen der Verwaltung ganz auf stationäre Operationen verzichten.