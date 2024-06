Die Sachsen haben im vergangenen Jahr 434 Petitionen beim zuständigen Ausschuss im Landtag eingereicht. Das waren 26 weniger als 2022 und 31 mehr als 2021, heißt es im aktuellen Jahresbericht des Petitionsausschusses, den die Vorsitzende Sabine Friedel (SPD) vorgestellt hat. Das Interesse an Petitionen sei weiterhin hoch, so Friedel. Themenschwerpunkte waren neben Kinderbetreuung, schulischer Bildung und der ärztlichen Versorgung vor allem das Verkehrswesen. So seien etwa zur Erweiterung des Frachtflughafens Leipzig/Halle viele Petitionen eingegangen.