Mit 26 Jahren in den Landtag

Einen europaorientierten Studiengang "European Studies" schließt er an der Technischen Universität in Chemnitz ab und wird zwischenzeitlich der Landeschef der Jungen Union. Im Jahr 2014 tritt Dierks in Chemnitz im Wahlkreis 2 unter der CDU-Flagge zu den Landtagswahlen in Sachsen an. Er gewinnt seinen Wahlkreis und wird mit 26 Jahren Parlamentarier.

Parteipolitiker mit Kanten

Im Landtag angekommen, übernimmt Dierks in seiner Fraktion zunächst das Thema Jugend- und Sozialpolitik. Später wird er gesundheitspolitischer Sprecher. Sieben Jahre lang war er zudem Generalsekretär der CDU Sachsen. Beschrieben wird der junge Politiker von anderen Abgeordneten als diskussionsfreudig, insbesondere mit den politischen Kontrahenten. So bezeichnet die gesundheitspolitische Sprecherin der Linken, Susanne Schaper, die Auseinandersetzungen mit Alexander Dierks als "Gespräche auf Augenhöhe".

"Wir sind ähnlich emotional und haben lautstark miteinander gerungen. Wir mussten dann aber letztlich, weil wir uns beide merklich reingesteigert haben, über uns selber lachen", so Schaper. Ähnliches erlebe man nur mit wenigen Politikern aus anderen Parteien.

Wir sind ähnlich emotional und haben lautstark miteinander gerungen. Susanne Schaper Sächsische Landtagsabgeordnete Linke-Fraktion

Doch macht sich Dierks im Landtag nicht nur Freunde. Gerade in seinen Reden im Plenum "wirft" er den anderen Parteien immer wieder scharfe Worte entgegen, die der Chemnitzer mit ausladenden Gesten untermalt. So gerät auch die AfD-Fraktion öfter in seine Schusslinie. In einer Landtagsdebatte zu den Coronamaßnahmen wirft Dierks der AfD beispielsweise "schwachsinniges Geschwurbel, das wir uns hier jeden Monat anhören müssen" vor. Dies entspräche nicht der Verantwortung deren Wählern und dem ganzen Land gegenüber.

Vom Parteipolitiker zum neutralen Landtagspräsidenten

Als Landtagspräsident muss Dierks nun in der Lage sein, zwischen den Parteien zu vermitteln. Eine gewisse Skepsis, ob ihm das gelingen kann, findet man in der AfD-Fraktion. Deren Vorsitzenden Jörg Urban zufolge habe Dierks "immer wieder die Nazi-Keule geschwungen". Dierks sei bisher im Plenum oft durch eine sehr starke Polemik aufgefallen. "Außerhalb des Plenums erlebe ich ihn eigentlich deutlich ruhiger, gelassener und umgänglicher als in der Debatte", resümiert Urban.

Jörg Urban AfD-Fraktionsvorsitzender im Sächsischen Landtag

Dierks sagt, er sei sich des deutlichen Rollenwechsels vom Parteipolitiker zum neutralen Landtagspräsidenten bewusst. Voller Demut gehe er an diese Aufgabe und müsse beweisen, dass er es kann. "Ich habe sehr gerne debattiert, ich debattiere auch gerne hart, aber mein Anspruch ist, immer in der Sache fair zu argumentieren.

Es gibt Debatten, da wird sich nichts geschenkt. Aber es sollte sich immer unterhalb persönlicher Beleidigungen und persönlicher Einwürfe bewegen. Alexander Dierks neu gewählter Landtagspräsident in Sachsen