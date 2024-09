Im sächsischen Landtag hat sich die Fraktion der Linken konstituiert. Sechs Abgeordnete sind in den Landtag eingezogen. Sie wählten einstimmig Susanne Schaper zur Vorsitzenden und Stefan Hartmann zum Stellvertreter. Beide führen auch die Partei. Luise Neuhaus-Wartenberg bekam als Parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion gleichfalls die volle Stimmenzahl.

Die Linken hatten bei der Landtagswahl am 1. September nur 4,5 Prozent der Stimmen erhalten. Sie konnten aber Direktmandate in zwei Leipziger Wahlkreisen erringen und sind deshalb im Parlament vertreten. Die sächsische Linksfraktion ist jedoch um mehr als die Hälfte geschrumpft. 2019 hatte die Partei noch 10,4 Prozent der Stimmen bei der damaligen Landtagswahl erhalten und 14 Abgeordnete in das Parlament entsandt.