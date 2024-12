Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A9 in Richtung Berlin bei Wiedermar hat es vier Verletzte gegeben. Wie die Polizei MDR SACHSEN mitteilte, wurden mindestens zwei Personen schwer verletzt. Zuvor sei ein Autofahrer vermutlich aufgrund einsetzenden Schneeregens von der Fahrbahn abgekommen und gegen die rechte Leitplanke gefahren. In der Folge sei es zu einem Zusammenstoß von sieben weiteren Fahrzeugen gekommen. Die Autobahn war ab Mittag über mehrere Stunden in Richtung Berlin gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.