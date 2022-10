Verfassungsänderung nötig Linke in Sachsen stellt Antrag auf "Sondervermögen Sozialausgleich"

Die Linke in Sachsen will, dass der Freistaat ein Sondervermögen für sozialen Ausgleich anlegt. Damit soll die Bevölkerung in Krisen oder Katastrophenfällen finanziell entlastet werden. Das Sondervermögen soll bis zu fünf Milliarden Euro betragen. Dafür wäre eine Verfassungsänderung notwendig.