Bei ihrem Treffen hoben Schwesig und Kretschmer auch die Bedeutung der erfolgreichen Welterbe-Bewerbungen beider Länder hervor. Die Aufnahme der Brüdergemeine Herrnhut und des Schweriner Residenzensembles in die prestigeträchtige Unesco-Welterbeliste zeuge von einem großen bürgerschaftlichen Engagement für den Erhalt von Bauten und Traditionen und dem unbeirrbaren Glauben an den Erfolg. "Das ist eine Auszeichnung für das, was schon passiert ist. Jetzt liegt es an uns, das weiter zu bewahren und weiterzuentwickeln", sagte Schwesig.

Bildrechte: PantherMedia/Roland Brack