Die Siedlungen der Herrnhuter Brüdergemeine in Ostsachsen sind zum Unesco-Weltkulturerbe ernannt worden. Zusammen mit dem bereits 2015 ausgezeichneten Christiansfeld in Dänemark werden die Herrnhuter Siedlungen in Deutschland, im US-amerikanischen Bethlehem (Pennsylvania) und im nordirischen Gracehill zu einer transnationalen Welterbestätte zusammengeführt, wie das Unesco-Welterbekomitee am Freitag in Neu-Delhi entschied. Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert

Entstanden sind die weltweit mehr als 30 Siedlungen durch die Missionstätigkeit der Herrnhuter Brüdergemeine. Stammsitz der 1722 gegründeten evangelischen Freikirche ist die Stadt Herrnhut in der Oberlausitz. Die Brüdergemeine ist damit eine der ältesten Freikirchen Deutschlands. Bekannt ist sie unter anderem durch den Herrnhuter Weihnachtsstern. Derzeit stehen mehr als 1.100 Stätten auf der UN-Welterbeliste, darunter mehr als 50 in Deutschland. Bildrechte: MDR/Viola Simank

Herrnhuter Siedlung als Prototyp

Die Siedlungen der Herrnhuter Brüdergemeine sind wie Christiansfeld in Dänemark, Bethlehem in Pennsylvania und Gracehill in Nordirland nach dem gleichen barocken und rechtwinkligem Muster angelegt. Weltweit gibt es mehr als 30 ähnliche quadratisch angelegte Siedlungen, die nach dem Prototyp in der Oberlausitz durch Missionare der Evangelischen Brüdergemeine errichtet wurden.

Glaubensflüchtlinge bekommen Zuflucht