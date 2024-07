Bildrechte: picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Geschwindigkeitskontrolle Messfehler bei "Laserpistole" - Sachsen hält an umstrittenem Gerät fest

Hauptinhalt

20. Juli 2024, 06:00 Uhr

Zu schnelles Fahren ist eine der häufigsten Unfallursachen. Die Polizei setzt deshalb in mehreren Bundesländern auch Lasermessgeräte für Geschwindigkeitskontrollen ein. In NRW und anderen Bundesländern wurde nun ein bestimmtes Modell wegen eines Messfehlers vorläufig aus dem Verkehr gezogen. Sachsen hält dagegen neben mehreren anderen Ländern an der Laserpistole fest. Warum ist das so? Und was sagt die Zulassungsbehörde?