In Sachsen sollen alle drei Standorte der Polizeiausbilding erhalten bleiben. Das sagte Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) im Sächsischen Landtag während der Generaldebatte zum Haushaltsplan für die nächsten beiden Jahre. "Wir werden keine der Polizeifachschulen schließen", betonte er. Es werde an Leipzig, Chemnitz und Schneeeberg weiterhin festgehalten, weil die Standorte als Argument für Bewerberinnen und Bewerber nötig seien. Zudem sollten die Sportfördergruppen in Leipzig und Chemnitz nicht auseinandergerissen werden.

Wir werden keine der Polizeifachschulen schließen. Armin Schuster sächsischer Innenminister (CDU)

Schulstandorte als Argumente für neues Personal

Bis zum Jahr 2027 sollen in Sachsen 14.600 Polizeibeamte im Dienst sein, 600 mehr als aktuell. Auch für die Ausbildung des künftigen Personals würden die drei Standorte benötigt, sagte Schuster. Und er kündigte für die nächste Haushaltsdebatte in zwei Jahren schon einmal an, Geld für Investitionen in die Gebäude der drei Schulstandorte zu benötigen.