Am wichtigsten ist, dass auf den praktischen Aspekt mehr Fokus gelegt wird. Der Polizeiberuf ist nun mal was anderes als ein Beruf im Handel. Das muss man mit Herz und Seele leben und da gehören Praktika genauso dazu wie das theoretische Studium. Auch Wirtschaftskriminalität benötigt mehr Aufmerksamkeit und Manpower – die wir momentan einfach nicht zur Verfügung haben. Um die Schule in dieser Hinsicht besser aufzustellen, würde es helfen, Module wie Kriminalitätsbekämpfung in die Ausbildung zu integrieren.