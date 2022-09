Zur künftigen Struktur der Polizeiausbildung in Sachsen gibt es noch keine konkrete Entscheidung. Das betonte Landespolizeipräsident Jörg Kubiessa auf Anfrage von MDR SACHSEN. Er sagte, im Landtag werde derzeit über die künftige Zahl der Ausbildungsplätze verhandelt. Das sei entscheidend für die weitere Planung. Zuvor hatte die "Freie Presse" berichtet, das sächsische Innenministerium wolle die Fachausbildung im Freistaat in Schneeberg konzentrieren. Die Polizeifachschulen in Chemnitz und Leipzig sollten einem internen Dokument zufolge schrittweise geschlossen werden. Laut Landespolizeipräsident Kubiessa gibt es dazu aber noch keinen Beschluss.