Einsteiger oder Profi? Kommunalwahl in Sachsen: Wie gut kennen Sie sich aus?

Hauptinhalt

07. Juni 2024, 15:21 Uhr

Am 9. Juni sind Kommunalwahlen in Sachsen. Dann stellen die Bürgerinnen und Bürger die politischen Weichen für die kommenden Jahre. Testen Sie vorab Ihr Wissen rund um die Wahl in unserem Quiz. Sind Sie Einsteiger oder Profi?