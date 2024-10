"Hier oben am Forstpark ist es schwierig, was zu finden. Aber wer bereit ist, auch ein Stück zu laufen, kann in der Stadt parken und an der Uni kostenlos parken", sagt Robert Kehrer. "Mann muss halt ein Stück laufen", sagt er. Gemeinsam mit Frau, Tochter und Hund hat er den Herbsttag für eine kleine Wanderung genutzt. Tochter Nila hält ein gelbes Blatt in der Hand: "Das nehm ich mit nach Hause. Das sieht nämlich aus wie eine Eule. Das will ich dann pressen und auf ein Blatt kleben. Das macht mir Spaß", sagt die Elfjährige.