Der Einsturz eines Brückenzuges der Carola-Brücke in Dresden diktiert seit sieben Wochen die Verkehrsführung in der Landeshauptstadt. Und machte auch eine, gegenüber den Vorjahren, veränderte Streckenführung sowie Verkehrseinschränkungen beim 24. Dresden-Marathon erforderlich. Diese entsprach zwar der korrekten Länge eines Marathons, konnte aber nicht mehr offiziell vermessen werden. Viele Laufsport-Aktive hielt das nicht davon ab, bei bestem Laufwetter ihre Runden durch Dresden zu drehen. Mit 9.500 Teilnehmern hatten sich so viele wie nie zuvor angemeldet.

Bildrechte: MDR SACHSENSPIEGEL