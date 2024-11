An der Stelle verweisen Experten auf die politische Kultur und Erfahrungen in Dänemakr, Norweegen und Schweden. Es hätte sich eigentlich schon vor der Landtagswahl angeboten, in andere europäische Länder zu schauen, wie dort mit heterogen zusammengesetzten Parlamenten regiert wird, etwa in Skandinavien", sagte denn auch der Leipziger Politikwissenschaftler Hendrik Träger. In Skandinavien seien Minderheitsregierungen üblich. "Da hätte man sich Orientierung holen können, was Minderheitsregierung bedeutet, welche Konstellationen und Verfahren es gibt."