Wegen des Schnees registrierte die Polizei vor allem in Ostsachsen größere Glätteunfälle. Auf der Autobahn 4 bei Weißenberg sowie in Löbau rutschten zwei Autos von der Fahrbahn und überschlugen sich. Drei Menschen wurden leicht verletzt. Auf der Bundestraße 156 bei Niedergurig schlitterte ein Lastwagen von der Straße und kippte um. Auch auf der A4 bei Ottendorf-Okrilla stellte sich ein Lkw quer und kam teils in einem Graben zum Stehen.

Im Tagesverlauf sollte es außer im Elbtal und Teilen Ostsachsens frostig bleiben. Für Sonntag erwarten die Meteorologen zunächst erneut verbreitet Schneefälle in Sachsen. Sie werden sich am frühen Morgen vom Vogtland her ausbreiten und am frühen Nachmittag die Oberlausitz erreichen. Allerdings kommt damit auch mildere Luft, sodass der Schnee im Laufe des Tages in Regen übergeht. Dadurch entsteht Glättegefahr auf Straßen und Gehwegen. Zugleich dürfte es ziemlich windig werden, hieß es. Das milde Wetter wird den Angaben zufolge zu Wochenbeginn anhalten. Schon ab Dienstag könnte es dann aber eine neue Kaltfront wieder winterlich werden lassen.