Starke Schneefälle haben am Donnerstagabend in Sachsen den Straßenverkehr beeinträchtigt. Die Polizei warnte Autofahrerinnen und Autofahrer vor schlechter Sicht. Auf der Autobahn 72 (Plauen -Zwickau) herrschten im dichten Schneetreiben zwischen Treuen und Reichenbach Sichtweiten von unter 50 Metern, teilte der Verkehrswarndienst mit. Auch im gesamten Vogtland gebe es Sichtbehinderungen.

Unterdessen sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) Schneefall bis in die Nacht voraus. Dazu könne es vor allem in den Bergen stürmisch werden. Für den 1.215 Meter hohen Fichtelberg wurden schwere Sturmböen erwartet. Nach Angaben des MDR-Wetterstudios sollen im Erzgebirge rund zehn Zentimeter Neuschnee fallen, im Tiefland vom Vogtland bis in die Lausitz könnten es ein bis fünf Zentimeter werden. "Am Freitagmorgen können wir in Sachsen eine Winterlandschaft sehen", sagte 'MDR-Wettermoderatorin Susanne Langhans.