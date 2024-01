Bereits am Montagabend hatten sich in der Oberlausitz Unfälle bei schwierigen Straßenverhältnissen. Die A4 war an der Anschlussstelle Görlitz in Richtung Görlitz gesperrt. Die Polizei sagte dem MDR-Verkehrzentrum, ein Kleinbus habe einen Lkw überholt und sei bei Einscheren mit diesem zusammengestoßen. MDR-Hörer berichteten davon, dass die geräumte Fahrbahn dort immer wieder überfriere.



Die Autobahn 4 in Richtung Dresden war bereits in der Nacht zwischen Pulsnitz und Ottendorf-Okrilla für gut eine Stunde voll gesperrt. Ein Lkw hatte sich quer gestellt. Dabei wurde der Tank aufgerissen. Gegen 4 Uhr waren die Reinigungsarbeiten beendet.