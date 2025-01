Schneefall und Glätte haben am Donnerstagabend die Thüringer Straßen fest im Griff . Nach Polizeiangaben ist ganz Thüringen betroffen. Auf allen Autobahnen im Land gibt es demnach kleinere Unfälle, die auf das Wetter zurückzuführen sind. Es habe auch Verletzte gegeben.

So ist die A38 zwischen Heiligenstadt und Arenshausen derzeit wegen Glätte gesperrt. Auf der B7 bei Ifta im Wartburgkreis stehen Lkw quer. Auf vielen weiteren Straßen vor allem in Nordthüringen gibt es Behinderungen. Die Polizei appelliert an die Auto- und Lkw-Fahrer, sich auf die Witterung einzustellen und vorsichtig und langsam zu fahren.