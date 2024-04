Der Warnstreik im regionalen Nahverkehr in Sachsen ist vorerst beendet. Die Gewerkschaft Verdi sagte MDR SACHSEN, dass die Beschäftigten der betroffenen Unternehmen am Dienstagmorgen ihre Arbeit wieder aufgenommen hätten. Der Linienverkehr werde sich im Tagesverlauf normalisieren.

Zuvor hatten sich die Beteiligten in den Tarifverhandlungen mit dem Arbeitgeberverband Nahverkehr (AVN) vorläufig geeinigt. Die Einigung sieht nach Gewerkschaftsangaben eine Anhebung der Gehälter um bis zu 16,3 Prozent vor. Das soll in mehreren Schritten geschehen. Die Lohnerhöhungen sollen eher in Kraft treten, als bisher von den Arbeitgebern angeboten wurde. Die Gewerkschaftsmitglieder von Verdi müssen das Verhandlungsergebnis noch in einer Urabstimmung annehmen.